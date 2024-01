Gli arcieri portano a Cortona il campionato nazionale

Piazzamenti tra i migliori arcieri medievali italiani e l’onore di ospitare il campionato nazionale assoluto nel 2024. Cortona esprime eccellenze nel tiro con l’arco. Il merito va alla Compagnia della Civetta ormai attiva dal 2011 con 25 atleti che partecipano attivamente alle gare nazionali in lungo e in largo per l’Italia portando in alto il nome della città etrusca. Solo lo scorso anno sono state ben 14 le gare disputate dalla Compagnia. La novità importante del 2023 è che il gruppo abbia aperto le porte anche ai più piccoli, con risultati sorprendenti. Tra i risultati migliori della compagnia, infatti, figurano due giovanissimi: per la categoria Under10 si laurea campionessa italiana Marika Cini mentre per la categoria Under14 a salire sul gradino più alto ci pensa Pietro Alfredo Scala. Ottimi risultati anche per gli adulti: Massimo Pierini e Carlo Maria Cavalli sono saliti sul podio nazionale nella categoria "Messere Foggia con Finestra", rispettivamente al primo e terzo posto, Leo Falomi secondo per la categoria senior, mentre Elisabetta Casetti ha portato a casa un secondo posto assoluto. La premiazione ufficiale si è tenuta pochi giorni fa. "Un gruppo che è cresciuto e che ci ha dato tanti stimoli – conferma il direttivo della compagnia - portando non solo risultati, ma anche tanto entusiasmo in più". Oggi arriva anche un’altra importante notizia che segna un cambio ulteriore di passo. La LAM, lega arcieri medievale, infatti, ha scelto proprio la città etrusca per disputare a ottobre il campionato italiano assoluto per singolo arciere che per 15 anni è stato ad appannaggio della città di San Marino. Un’attestazione di fiducia importante per la Compagnia, che si è fatta conoscere anche grazie all’organizzazione ormai da molti anni del "Torneo della Civetta" del circuito della Lega Arcieri Medievali valido per il campionato italiano. Solo lo scorso anno in città arrivarono 230 iscritti e oltre 40 accompagnatori. "L’organizzazione del campionato italiano assoluto è per noi motivo di grandissimo orgoglio – conferma ancora il direttivo della compagnia capitanato dal responsabile Leo Falomi e dalla fondatrice Francesca Fortini – e stiamo lavorando già ora per realizzare un’edizione degna di nota". Attesi in città oltre 350 arcieri provenienti da tutta Italia che arriveranno a Cortona per un intero weekend contribuendo ad animare la stagione turistica. Il campionato è in programma il 6 ottobre prossimo. Intanto gli arcieri proseguono con dedizione gli allenamenti settimanali all’interno della palestra di San Sebastiano nel centro storico di Cortona. "Le nostre porte sono sempre aperte a nuove leve, basta venirci a trovare nelle serate di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 21".