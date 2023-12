"Gli amici di Bibo" aiutano Arkadia. Elettrodomestici per la casa famiglia

Un forno di ultima generazione per consentire ai ragazzi di Arkadia Onlus, associazione che si occupa di disabilità, di sviluppare la cosiddetta autonomia domestica. L’iniziativa è degli "amici di Bibo", come veniva chiamato Daniele Baldi, morto nell’aprile del 2022 per un infarto. Aveva solo 45 anni e la sua scomparsa ha sconvolto paese dove abitava, Loro Ciuffenna. Ma in questo anno e mezzo amici e conoscenti, nel suo ricordo hanno organizzato iniziative benefiche. L’ultima ha consentito di aiutare una realtà, Arkadia, che sviluppa progetti socio-educativi rivolti a persone con difficoltà fisiche e relazionali lievi e medie, tramite laboratori di socializzazione e integrazione, propedeutici ad inserimenti lavorativi, affiancamento ed inserimento in attività presenti nel territorio. Gli amici di Bibo, a fine ottobre, avevano organizzato una serata di festa alla quale avevano dato gratuitamente il loro contributo musicale anche Alberto ed Elia del gruppo StranoBakkano. Evento che ha visto la partecipazione e di tanti amici e conoscenti di Daniele. Lo scopo, oltre a quello di fare festa per ricordare un caro amico, era quello di raccogliere fondi per fare una po’ di beneficenza e poter essere utili a chi è meno fortunato. Dopo due mesi di ricerca, gli amici di Bibo hanno deciso di aiutare l’associazione Arkadia Onlus e i suoi ragazzi. Si sono messi in contatto con un responsabile dell’associazione e si sono resi disponibili ad acquistare, con l’incasso della serata, un forno professionale che servirà ai giovani di Arkadia per poter svolgere una terapia, chiamata autonomia domestica, nella quale fanno la spesa e si cucinano da soli il pranzo o la cena. Per portare avanti questa attività è necessario un forno che si era rotto alcuni mesi prima. Pochi giorni fa, gli amici di Bibo hanno consegnato il nuovo elettrodomestico e si sono intrattenuti con i ragazzi. "Vedere i loro sorrisi e gli occhi felici per quel dono, ci ha fatto capire di aver fatto la scelta giusta, con la promessa di poterli aiutare di nuovo con altre iniziative", hanno spiegato gli amici di Daniele Baldi.