Gli alunni della Buonarroti vincono il premio nazionale di Ventotene

La classe 3A della media "Buonarroti" di Sansepolcro è risultata vincitrice tra tutte le scuole d’Italia partecipanti alla terza edizione di "1941 il Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita", dedicata al documento fondante dell’idea di Europa, scritto e redatto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, insieme a Eugenio Colorni durante il periodo in cui sono stati prigionieri politici sull’isola durante la Seconda Guerra Mondiale. La vittoria dà diritto a un viaggio d’istruzione premio di tre giorni a Ventotene per tutta la classe e i loro insegnanti, durante il quale gli studenti potranno approfondire i temi legati alla cittadinanza europea e questioni ambientali, vista la ricchezza di biodiversità presente sull’isola di Ventotene. La notizia della vittoria è arrivata durante la cerimonia di proclamazione che si è svolta alla presenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del sindaco di Ventotene e di tutte le classi delle scuole italiane aderenti all’iniziativa. Grande emozione da parte della classe, della Dirigente Paola Brogi e degli insegnanti presenti. Gli studenti e le studentesse, insieme all’insegnante Laura Caruso, hanno condotto un lavoro articolato, hanno prima letto il Manifesto, documento di notevole complessità che ha richiesto un ampio periodo di studio.

Da questo hanno tratto alcune frasi intorno alle quali si sono confrontati in classe e che sentono vicine e attuali oggi, hanno stilato poi un "Manifesto 2.0", cercando di riportare le idee di Spinelli e Rossi alle questioni più urgenti oggi, come la crisi climatica e i diritti umani. Ogni articolo del Manifesto 2.0 è stato illustrato con disegni, rilegati in un libro fatto a mano grazie a uno dei genitori, Daniele Guerrini. Il libro ha poi ispirato un video di 8 minuti, realizzato con la collaborazione di Jacopo Tonelli di 321video, in cui i ragazzi hanno potuto raccontare per immagini il lungo lavoro svolto, riportando le parole a cui sono ispirati.