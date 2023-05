Giovanisì in tour, il camper arriva nella provincia aretina

Arezzo, 10 maggio 2023 – Il camper di “Giovanisì in tour” arriva nelle scuole della provincia aretina. Questa mattina il van del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, con il suo team a bordo, ha fatto tappa al Liceo “Piero della Francesca” di Arezzo.

L’obiettivo resta quello del viaggio intrapreso negli istituti scolastici di tutte le province toscane, ovvero fornire strumenti e informazioni utili, a partire dalle opportunità offerte nell’ambito del progetto regionale per l’autonomia dei giovani, al fine di orientarsi nel mondo del lavoro, della formazione e dell’imprenditoria.

Era presente il portavoce del presidente Giani Bernard Dika, che accolto in una classe del liceo ha rivolto un appello alle studentesse e agli studenti, affinché diffondano tra i loro coetanei le opportunità che offre il progetto Giovanisì per la loro autonomia e indipendenza.

“Educare, come ci dice l’etimologia del verbo più importante della scuola italiana – ha osservato Dika - significa tirare fuori quello che si ha nella propria testa”. “Questo – ha proseguito - vogliamo fare con Giovanisì: voi ragazzi dovete saper tirare fuori i vostro talento, le vostre passioni e inseguirle”. “Giovanisì – ha ricordato Dika – è un progetto capace di fornire tanti strumenti e strade per sostenere le proprie ambizioni”.

E per questo, ha concluso il portavoce del Presidente, “vi chiediamo di essere ambasciatori del progetto Giovanisì, che offre opportunità per costruire un presente e un futuro liberi e autonomi”. Nel corso della mattinata Dika e lo staff del camper hanno avuto modo di incontrare oltre 300 studenti del liceo. Domani “Giovanisì in tour” ha già in programma la prossima tappa. Prosegue il viaggio nella provincia di Arezzo, al Liceo “Città di Piero” di Sansepolcro.