Giovani imprenditori si sfidano per Eye Arezzo

Arezzo, 7 giugno 2022 - Sei idee di impresa, sei proposte concrete, realizzabili e etiche, tutte firmate da futuri imprenditori che oggi hanno tra i 16 e i 18 anni, si sfidano per ottenere il titolo di migliore proposta giovanile dell’anno. Domani nella sede di Confindustria Sud di Arezzo i loro autori, tutti studenti dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Buonarroti-Fossombroni” di Arezzo, si contenderanno il Trofeo EYE 2022 al termine del programma EYE Ethics and Young Entrepreneurs, promosso dall’associazione Artes e Comune di Arezzo con la collaborazione del Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Toscana Sud e il contributo di Fondazione CR Firenze. Le idee di impresa che sono arrivate alla tappa finale sono tra l’altro tutte realizzate da team al femminile.



Di fronte a una giuria di esperti, proporranno i loro elevator pitch. La proposta ritenuta più concreta e innovativa, vincerà come migliore idea di impresa di Arezzo. La loro idea poi potrà essere approfondita attraverso un follow up insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni fino alla possibilità di avviare una start up.

Queste le idee arrivate alla fase finale di EYE 2022 coi loro autori:

INVESTINGREEN Consulenza indipendente per investimenti in sostenibilità di Asia Rossi, Rita Nocerino, Caterina Iacometta, Chiara La Iacona, Elisa De Cianni

LAST CHANCE App per il ritorno alla socialità attraverso le camere invendute degli hotel di Erica Baglioni, Giulia Casali, Melissa Ciompi, Gloria Dini, Martina Marconi e Valentina Mugnaini

ECOSAFARI Pacchetti turistici sostenibili per promuovere la biodiversità della Toscana di Serena Di Stazio, Giulia Faralli, Ambra Fejzaj, Giulia Giuffrida, Mariam Mouman ed Eleonora Puglia

SWEET WORLD Pasticceria all you can eat di dolci internazionali e gluten free di Sofia Bonci, Annalisa Nannelli, Vittoria Musella, Maria Clara Rosati e Arianna Salcianu

MT Produzione costumi attraverso l’utilizzo di materiali reciclati di Nicole Chini, Anna Dosini, Klaudia Duraj, Noemi Martini e Giulia Sgrevi

SEDIFY Sito per la vendita di brand di abbigliamento sostenibili per teenager di Eleonora Angioli, Sara Bigi, Yousra Essanbali, Deaa Jdaa, Francesca Matusali e Ilaria Virgillo



In palio anche le menzioni speciali AlumnEye (assegnata dagli studenti delle passate edizioni toscane di Eye che hanno dato realmente vita alle loro idee imprenditoriali), Mentor (assegnata dai mentor di questa edizione) e Social, che sarà attribuita dai like ottenuti sul web.



La giuria di esperti è composta da Giacomo Cretella, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Sud, Matteo Forconi, Consigliere ARTES, Gianmarco Barluzzi, Startupper di Taak e rappresentante AlumnEYE, l’elevator pitch trainer Valentina Maltagliati



Alla giornata prenderanno parte anche la vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, l’assessore comunale alle politiche giovanili Federico Scapecchi, il dirigente scolastico del Buonarroti Fossombroni Stefano Cammerieri. Presenta il direttore di EYE Luca Taddei.

L’iniziativa è organizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze.