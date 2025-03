Giovani artigiani: evento ad Arezzo Fiere. Ruffini e Schettini testimonial d’eccezione

AREZZOTutti pronti al 19 marzo. Ad Arezzo Fiere e Congressi arriva la Giornata della Cultura Artigiana, un evento nazionale di Confartigianato Imprese, che per la sua quarta edizione farà tappa ad Arezzo nella cornice dell’Auditorium Caurum Hall. L’evento, che punta all’incontro tra giovani e mondo dell’impresa artigianale, inizierà alle ore 17.00 di Mercoledì prossimo, quando sul palco di Arezzo Fiere saliranno ospiti d’eccezione dal mondo dello spettacolo. Interverranno infatti il noto regista e autore Paolo Ruffini, con un intervento dedicato ai giovani e al lavoro artigiano, e il professore dei social Vincenzo Schettini, ideatore del format “L’Artigianato che ci piace“ che - come sottolinea il segretario di Confartigianato Imprese Arezzo Alessandra Papini- "ci consentirà di promuovere l’artigianato tra i giovani, stimolandoli a sviluppare il sapere pratico". E saranno oltre 300 i ragazzi presenti all’evento, provenienti da 5 compresivi scolastici da tutta la provincia. Oltre 1000 le richieste di partecipazione all’evento arrivate a Confartigianato. Un numero destinato a salire ancora e che porterà ad Arezzo professionisti ed esperti del settore anche da fuori Regione. Un’occasione, ribadiscono il Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Maurizio Baldi e il segretario aretino Alessandra Papini, di incontro e scambio tra domanda e offerta lavorativa in un settore, quello del lavoro artigiano, tutto da riscoprire. "Le nostre aziende- aggiunge Baldi- hanno sete di giovani e li aspettano a braccia aperte. Con questa iniziativa gli occhi di tutta Italia saranno puntati sulla nostra città, sulle sue imprese e la sua innata capacità di creare e diffondere esperienza artigiana".