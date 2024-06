Giostra dell’Archidado. Scatta la sfida a cinque per la verretta d’oro

di Laura Lucente

Gran finale per la Giostra dell’Archidado. Oggi è il giorno della attesa sfida tra i quintieri cittadini che si contenderanno a colpi di balestra la verretta d’oro 2024. I giostratori sono pronti per scendere in piazza a difendere colori e onore del proprio rione. Sant’Andrea, detentore dell’edizione dello scorso anno e anche i prima nell’albo d’oro con 13 vittorie, tornerà a proporre i cosiddetti "fratelli terribili" Marco e Umberto Ferranti mentre Vincenzo Attoniti sarà il maestro d’armi. Peccioverardi (con 7 successi nel cassetto), proporrà Carlo Maria Cavalli, alla sua seconda giostra e una novità: il balestriere Marco Cini, con Massimo Pierini maestro d’armi. Il rione di San Marco e Poggio (4 vittorie), torna in piazza con Beniamino Maringola e Luca Meattini che saranno supportati dal maestro d’armi Alberto Tattanelli. Il rione rosso blu di Santa Maria (2 verrette) concorrerà con i balestrieri Matteo Pelucchini e Andrea Petrucci mentre il maestro d’armi sarà Luca Podi. Il rione di San Vincenzo (una vittoria) ci proverà invece con i balestrieri Paolo Petrucci e Daniele Faralli con maestro d’armi Franz Pagani. Una lunga maratona di appuntamenti ha portato alla giornata odierna. L’ultima in ordine di tempo ieri sera con la riproposizione storica, in notturna, del matrimonio che si svolse nel 1397 tra il rampollo cortonese Francesco Casali e la nobildonna senese Antonia Salimbeni evento da cui tutta la giostra prende ispirazione. Un appuntamento suggestivo applauditissimo anche dai tanti turisti che in questi giorni affollano la città. Turisti che saranno in prima fila, insieme ai cortonesi, anche oggi, per assistere alla sfida tra balestrieri.

Questa mattina alle 11 in piazza Signorelli si svolgerà la "provaccia" a cui fa seguito alle ore 16 la gara vera e propria. L’appuntamento, nella bella cornice di piazza Signorelli, vedrà la partecipazione di oltre 250 figuranti, in rappresentanza di tutti i rioni cittadini, che faranno il loro ingresso per assistere alla gara. I giostratori saranno chiamati a colpire un dado di piccole dimensioni ad una distanza di ben 20 metri. Ad ogni turno di giostra l’estrazione viene ripetuta. Una modifica al regolamento che cambia non poco le sorti della gara. Il tutto inframezzato dall’esibizione degli sbandieratori e dei musici del Gruppo storico.