Giostra dell’Archidado. Mercato e iniziative in attesa della sfida

Ultimi attesissimi giorni per la Giostra dell’Archidado. Dopo il successo di pubblico del mercatino medievale dello scorso fine settimana, oggi ha inizio la maratona finale della manifestazione che condurrà fino a domenica giorno in cui sarà disputata l’attesa gara tra i quintieri a colpi di balestra per aggiudicarsi la verretta d’oro. Oggi la prima novità del calendario della manifestazione. Si tratta del per il primo palio della civetta organizzato dal gruppo arcieri della Giostra. L’appuntamento è in Piazza Signorelli alle ore 21,15. Domani spazio al folclore e alla bellezza della serata delle bandiere con la partecipazione degli Sbandieratori della Città di Arezzo.

Appuntamento, anche in questo caso, ancora in notturna a partire dalle ore 21,15 in piazza Signorelli. Il clou degli eventi, che resta anche quella tra le più applaudite e scenografiche, è invece in programma sabato con l’antica rievocazione del matrimonio tra Antonia Salimbeni e il rampollo cortonese Francesco Casali. La manifestazione, infatti, affonda le radici nella storia della città legandosi proprio ai festeggiamenti di fine Trecento per il matrimonio tra i giovani delle due casate. Domenica è ancora tempo di giostra, la 29esima in ordine di tempo, dopo un’edizione zero fuori dall’albo d’oro. La scorsa edizione è stata conquistata da Sant’Andrea (ora sono 13 le verrette d’oro ed è in testa nell’albo d’oro). Gli altri quintieri che puntano al successo sono Peccioverardi (7 successi), 4 San Marco e Poggio (4 vittorie), Santa Maria (2 verrette) e San Vincenzo (una vittoria).

I balestrieri saranno chiamati a colpire un dado di piccole dimensioni ad una distanza di ben 20 metri. Ad ogni turno di giostra l’estrazione viene ripetuta. Il corteo storico dell’Archidado inizierà a sfilare per le vie del centro storico alle ore 16 con concentramento in piazza della Repubblica e dopo la chiamata del banditore passaggio in piazza Signorelli per la sfida delle balestre. Il tutto inframezzato dall’esibizione degli sbandieratori e dei musici del Gruppo storico. Dal 7 di giugno Cortona sarà interessata anche da riprese che serviranno alla produzione di un’esperienza per la rappresentazione della Giostra dell’Archidado in un ambiente in realtà virtuale. A fare da regia alla manifestazione ci pensa il direttivo del consiglio dei Terzieri capitanato da Riccardo Tacconi insieme all’instancabile vicepresidente Elina Casetti coadiuvati dai volontari dei 5 rioni cittadini.