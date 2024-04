Giostra, bando-bis per la diretta. Tre emittenti cercano l’accordo per l’associazione temporanea

A reti unificate, come un discorso del presidente della Repubblica Mattarella. Potrebbe tornare all’antico la Giostra grazie all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a produrre le immagini in diretta della sfida al Buratto.

Dopo qualche anno in cui da piazza Grande trametteva solo Teletruria si potrebbero aggiundere altre due emittenti. Una novità assoluta come Amaranto Channel e l’emittente storica che porta il nome della città: Arezzo Tv. I termini scadono il 19 aprile ma nell’aria c’è clima di accordo per condividere i costi e dare più opzioni ai telespettatori.

Il documento pubblicato sull’albo pretorio del Comune parla di "produzione del segnale televisivo e trasmissione, mediante piattaforma digitale terrestre, sul territorio della Regione Toscana della Giostra del Saracino e delle cerimonie correlate dettagliate nel capitolato, per le edizioni del 2024, con possibile rinnovo per il 2025".

Dopo che il bando riservato alle tv nazionali non è andato in porto con Tv 2000, la tv della Cei, per i diritti regionali si pensa a un’ipotesi di una associazione temporanea di impresa tra Teletruria e Amaranto Channel con Arezzo Tv possibile terza della cordata per aggiudicarsi la convenzione. Negli ultimi anni era stata solo Teletruria ad accollarsi, in collaborazione con la Team Tv di Bianco Bianchi, la produzione e la messa in onda in diretta della Giostra. Con lo stesso service le tre tv locali potrebbero condivere le spese per farsi concorrenza nel commento.

Teletruria schiera in prima linea il giornalista Riccardo Ciccarelli e la seconda voce Roberto Parnetti, Amaranto Channel risponde con lo storico trio della tv della Chimera il direttore Luca Caneschi, l’ex capitano Andrea Lanzi e l’ex rettore Giorgio Marmorini. Nelle ultime ore si registra anche l’interesse di Arezzo Tv a tornare a dare la diretta come già faceva fino a qualche anno fa con la voce di Fabio Frabetti. Dopo il 19 aprile inizieranno le consultazioni con chi manifesterà interesse alla produzione. Al campo, alla battaglia, ma per i diritti televisivi potrebbe scoppiare la pace.

f.d’a.