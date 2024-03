"Giorni Felici". Abbiati e Demuru. Beckett in scena

Roberto Abbiati e Monica Demuru con "Giorni Felici" di Beckett, salgono sul palcoscenico del teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno, dove prosegue con successo la stagione 2023/24. Un ricco cartellone frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti. Dopo il sold out di Ambra Angiolini con Oliva Denaro, dopo Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, stasera martedì 5 marzo alle 21 arrivano appunto Roberto Abbiati e Monica Demuru.

Portano in scena "Giorni felici" di Samuel Beckett, uno spettacolo di Massimiliano Civica. Se Winnie non fosse sepolta in quel "monticello di sabbia", Giorni felici potrebbe benissimo essere una commedia all’italiana sulla vita di coppia. Quel "monticello di sabbia" è il colpo di genio di Beckett, quello che permette agli spettatori di scorgere l’assurdità della commedia dei nostri giorni felici. Chiuderà la stagione del teatro Masaccio, lunedì 25 marzo alle 21, Caterina Guzzanti con "Secondo lei". Secondo lei è la narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti all’interno di una coppia.

L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità si confondono e affondano in un pantano inevitabile di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse, imprigionando i due protagonisti in ruoli precisi e precari, mentre bramano soltanto di essere accettati. Una storia che invita a riflettere su come la cultura e la società in cui viviamo continuino a condizionare in modo invalidante sia le donne che gli uomini nelle scelte principali della loro vita.

A.B.