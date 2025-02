Giornata Internazionale dell’epilessia, San Donato si illumina di viola

Arezzo, 10 febbraio 2025 – Una mostra fotografica per ricordare la Giornata Internazionale dell’Epilessia, che si celebra, il 10 febbraio.

Ad Arezzo la mostra sarà allestita all’interno della hall dell’Ospedale San Donato con l’esposizione dei disegni realizzati da studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Francesco Severi, dal titolo “Nel mondo di Van Gogh: tra colore ed oscurità” incentrata sul tema dell’epilessia, dello stigma e la rivincita.

La mostra aprirà mercoledì prossimo, 12 febbraio alle 10, e rimarrà aperta fino a sabato 15 febbraio. Contestualmente alla mostra sarà allestito un punto informativo con consegna di materiale divulgativo e raccolta fondi per la Fondazione LICE e l’Associazione “Arezzo per l’Epilessia odv”, da impiegare per le numerose iniziative di formazione nel territorio aretino.

«La giornata internazionale – spiega la dr.ssa Rosita Galli, Neurologa della UOC Neurologia dell’ospedale di Arezzo - è l’occasione per sanitari, pazienti, associazioni, istituzioni e cittadini tutti, per riflettere su una realtà che riguarda direttamente circa 500.000 persone in Italia e poco meno di 36.000 persone in Toscana.

La giornata rappresenta il momento per promuovere una corretta informazione, sensibilizzando l’opinione pubblica riguardo la malattia con l’obiettivo di affrontare e superare discriminazioni sociali, pregiudizi e ignoranze». La dr.ssa Rosita Galli è anche coordinatrice della società scientifica LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia) per Toscana, Marche e Umbria.

«Anche il Centro Epilessia della U.O. Neurologia di Arezzo, diretta dal dr. Piero Coleschi – spiega la dr.ssa Rosita Galli - svolge un ruolo di primo ordine sia nel sostegno dei pazienti e dei loro familiari, che nella divulgazione scientifica e culturale sulle questioni legate alla malattia.

Come struttura partecipiamo costantemente alle iniziative sul territorio aretino, in collaborazione con “Arezzo per l’Epilessia odv”, per promuovere iniziative di informazione ai cittadini, la formazione nelle scuole per insegnanti e studenti, il sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante il percorso di malattia, la promozione della salute la corretta divulgazione culturale finalizzata alla lotta contro lo stigma».

L’edizione 2025 della Giornata internazionale dell’Epilessia ad Arezzo avrà come tema principale l’arte nelle sue diverse sfaccettature. «Arte figurativa dove la cupezza, portata dalla sofferenza della malattia – prosegue la dr.ssa Galli – si combina con la luminosità e i colori, come espressione del riscatto e dell’amore delle persone che ci circondano.

In questo contesto il teatro diventa mezzo comunicativo complesso e completo e atto catartico per chi sente il peso della sofferenza». Le iniziative vedono impegnate le dottoresse del Centro Epilessia, Rosita Galli (Coordinatrice della Macroarea LICE Toscana - Umbria – Marche), Martina Guadagni e Daniela Marino (Consigliera LICE per la Toscana), e la storica presidentessa e fondatrice dell’Associazione “Arezzo per l’Epilessia odv”, la dr.ssa Natalia Banelli.

La Giornata dell’epilessia vedrà un secondo appuntamento il prossimo 13 marzo, presso il Teatro Mecenate di Arezzo dove si svolgerà un evento nato dalla collaborazione tra il Centro Epilessia di Arezzo, l’Associazione “Arezzo per l’Epilessia odv”, l’Istituto Comprensivo Francesco Severi e la Libera Accademia del Teatro di Arezzo.

L’evento vedrà una prima parte divulgativa, con due interventi sull’epilessia in età pediatrica e su cosa è l’epilessia, a cui seguiranno alcune rappresentazioni teatrali di giovani att attori della Libera Accademia e la lettura di alcuni brani tratti dal libro “A volte non abito qui”.

Fra gli interventi del 13 marzo quello del dr. Oriano Mecarelli, Presidente della Fondazione LICE e quelli dei medici specialisti che risponderanno alle domande delle persone presenti.

Intanto stasera saranno illuminati di viola alcuni monumenti e le facciate di numerosi municipi della provincia di Arezzo. Fra gli edifici anche l’Ospedale San Donato.