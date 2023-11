Giornata contro la violenza sulle donne. Spettacoli per raccontare storie e riflettere

Un calendario tra spettacolo, riflessione e storie di donne, un trittico di grande qualità in grado di restituirci il giusto entusiasmo per rinnovare con forza la condanna contro ogni forma di violenza contro le donne. L’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini ha presentato il programma di eventi organizzato dal Comune, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della Cultura, in occasione del 25 novembre, la ricorrenza istituita nel dicembre 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dedicata all’eliminazione della violenza di genere. "Per dare anche simbolicamente l’idea che il 25 novembre debba essere tutto l’anno – conclude Carlettini – abbiamo pensato non di concentrare gli spettacoli in quella giornata ma di spalmarli su più date".

Si parte sabato 18 novembre con lo spettacolo al Teatro Petrarca "Diritti o rovesci ma pari" con Katia Beni e Benedetta Giuntini. Sabato 25 novembre è la volta di "Sante donnacce" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi al pianoforte, sempre al Teatro Petrarca. Uno spettacolo comico che ironizza sulle donne, sugli equilibrismi per conciliare carichi domestici e vita lavorativa, sugli stereotipi che ancora imperversano. L’ultimo appuntamento martedì 28 novembre al Pietro Aretino. Un progetto musicale dal titolo "Spiriti Guida" in versione live firmato Cristina Donà e Saverio Lanza. Tutti alle 21. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e ritiro del biglietto segnaposto dalle 18,30 sul sito discoverarezzo.com o ancora dalle 17,30 alle 19,30 e sempre e solo di mercoledì alla biglietteria del Teatro Petrarca.