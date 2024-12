Giorgio Gaslini conferenza e concerto con la Dima

Domani alle 15:30 a ingresso libero, a Casa Petrarca, in via dell’Orto 30 ad Arezzo, incontro con la Dima per una conferenza e concerto su Giorgio Gaslini a dieci anna dalla scomparsa. Ci sarà Stefano Zenni, studisoo e scrittore musicale, conoscitore profondo delle vicende musicali internazionali, terrà una conferenza e una masterclass aperta a tutti e agli studenti del Liceo Musicale "Petrarca". A seguire, alle 17:30 inizierà un concerto monografico che proporrà brani pianistici e cameristici. Il programma del concerto prevede una prima parte con l’esecuzione di opere pianistiche a cura di alcuni docenti e allievi delle classi di pianoforte del Liceo Musicale "F. Petrarca", e una seconda parte di musica da camera, dal duo al trio. Si esibiranno i giovani Luca Grieco e Lorenzo Del Cucina; sarà presente Francesca Breschi, cantante e componente dal 1990 del Quartetto Vocale di Giovanna Marini, che con Garosi e Gaslini stesso nel 2013 avevano percorso e realizzato un lavoro discografico sulle composizioni per flauto, voce, percussioni e pianoforte "Chanson et Carillons" edito da Ema Records, musiche bellissime, per lo più sconosciute, magistralmente interpretate dagli esecutori. In questa occasione di incontro e confronto sono coinvolti anche Giorgio Albiani, Stefano Fanticelli, Stefano Ruiz de Ballesteros, Alessandro Tricomi.