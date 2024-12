Giordano Cerofolini confermato presidente di Confartigianato Casentino

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Giordano Cerofolini è stato confermato alla presidenza del Comitato di Zona Confartigianato Casentino e sarà affiancato come delegato al Consiglio Direttivo provinciale da Simona Maggini dell’Officina Meccanica Maggini.

“Un territorio ricco e laborioso che può e deve esprimere nei prossimi anni tutte le sue potenzialità”, con queste parole Giordano Cerofolini definisce il Casentino, dove è stato confermato presidente del comitato di zona.

“Il Casentino si sta affacciando verso un periodo storico sicuramente pieno di importanti prospettive, ma è necessario stringere i denti e fare quadrato per risolvere nel miglior modo possibile le problematiche che in questo momento stanno coinvolgendo la vallata”, spiega l’imprenditore socio della Società Edile Casentinese.

L’occasione del rinnovo delle cariche è stato anche il momento per fare il punto su alcune questioni di importanza primaria grazie anche alla presenza del sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli e di quello di Poppi, Federico Lorenzoni, presente all’incontro anche in qualità di presidente dell’Unione dei Comuni del Casentino.

Con i due sindaci è stata affrontata la situazione attuale e futura della viabilità di fondo valle della Strada 71 ed il Piano Strutturale Intercomunale del Casentino. “Sulla viabilità della Strada 71 – spiega Cerofolini – è indubbio che stiano emergendo numerose preoccupazioni legate soprattutto ai numerosi cantieri presenti nel tratto Bibbiena-Arezzo.

Quello che chiediamo – sottolinea – è una maggiore attenzione ai bisogni delle imprese e di tutte quelle persone che percorrono giornalmente quel tratto di strada. Per questo chiediamo un dialogo sempre attivo con tutte le parti in causa rivolto a creare il minor numero di disagi possibili permettendo allo stesso tempo il veloce e puntuale svolgimento dei lavori utili per dare una svolta significativa ed attesissima alla viabilità del territorio casentinese”, commenta Cerofolini.

“Purtroppo anche nell’ultima settimana non sono mancate le problematiche e i fruitori della porzione di strada si sono trovati di fronte a tratti completamente congestionati per non parlare della comunale della Zenna bloccata per un incidente tra mezzi pesanti che si trovavano lì perché deviati dagli enti preposti al traffico.

Insomma – sottolinea – chiediamo che ci sia maggiore coordinamento per non vivere momenti di congestione a danno di aziende e cittadini“ Non meno preoccupazioni emergono dall’iter di approvazione dal Piano Strutturale Intercomunale del Casentino, che “approvato da tutte le amministrazioni Comunali di vallata – sottolinea Cerofolini – adesso si trova sul tavolo Regionale per l’approvazione finale.

Vista l’imminente scadenza dei termini per l’approvazione, siamo a richiedere alle amministrazioni interessate che lo stesso piano venga approvato prima della scadenza dei termini. La mancata approvazione – aggiunge – porterebbe alla paralisi degli uffici tecnici comunali e quindi a tutto il settore delle costruzioni che francamente non auspichiamo”.

L’attività dei dirigenti di vallata sarà coordinata da Roberto Biancucci nel ruolo di Responsabile zonale, mentre David Buzzi proseguirà nel lavoro di coordinamento dei servizi rivolte alle imprese della vallata.