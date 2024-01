Giogo d’inverno. Teatro dialettale al via la stagione

Con la rassegna Giogo d’inverno, continua la stagione teatrale 2023/24 del Teatro Verdi di Monte San Savino.

Quattro appuntamenti legati al teatro popolare a cura di A.S. Monteservizi e Associazione Culturale Il Giogo con il patrocinio del Comune di Monte San Savino. Il primo appuntamento, è in programma domani sabato 20 gennaio con inizio alle ore 21.15, e vedrà in scena al Teatro Verdi la Compagnia di Teatro Popolare Il Giogo in "Gedeone".

I successivi appuntamenti, sempre con inizio alle ore 21:15, accoglieranno il pubblico presso il Teatro San Prospero, nella frazione di Montagnano. Venerdì 26 gennaio con "Uomini sull’orlo di una crisi di nervi" presentato da I Teatranti di Fabio Cicaloni di Grosseto; sabato 24 febbraio appuntamento con "Grisù Giuseppe e Maria" dell’Associazione Teatrale "Le Voci Dentro" di Assisi. Sabato 23 marzo sul palco ci sarà lo spettacolo "Cabaret primo amore" portato in scena dall’Associazione Teatrale "Il Carro" di Corciano.

"È una rassegna fatta in collaborazione con l’associazione "Il Giogo": così portiamo l’edizione in teatro", spiega Patrizia Roggiolani, assessore alla cultura di Monte San Savino.

Per tutti gli eventi è possibile acquistare il biglietto on line su Ticketone al costo di 5 euro.

C’è poi un altro appuntamento in programma, in collaborazione con l’associazione culturale "Associazione culturale Nazione" arriva nel paese della Valdichiana Federico Palmaroli, conosciuto con il suo nome d’arte con cui ha spopolato il web "Le più belle frasi di Osho". L’evento è in programma mercoledì della prossima settimana, 24 gennaio, al teatro comunale Giuseppe Verdi alle ore 21.

L’ingresso è libero e sarà il primo evento di un cartellone di iniziative in collaborazione con l’associazione Cultura Nazionale di Cristiano Romani.