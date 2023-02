Ghinelli attacca D’Urso: "O io o lui" Bufera di accuse, va dal prefetto

di Alberto Pierini "O il direttore D’Urso non sa fare il suo mestiere. Oppure non può continuare a ricoprire quel ruolo e io contemporaneamente ad essere il sindaco di questa città". Firmato, anzi scandito con rabbia, Alessandro Ghinelli. Che il primo cittadino non abbia mai amato il direttore della Asl non è un segreto e forse non è neanche una notizia. Ma l’esplosione dell’altro giorno in consiglio comunale è davvero senza precedenti. Al centro la questione legionella: le ordinanze richieste al sindaco nella sua veste di autorità in materia di sanità pubblica e le informazioni ricevute dalla Asl per poter valutare il da farsi. Per D’Urso, che lo aveva spiegato in una nota asciutta di pochi giorni fa, del tutto sufficienti e comunque nei limiti di quanto "sia possibile fornire senza sfociare in materie di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria". Per Ghinelli assolutamente insufficienti. Se non, ci ripete anche dopo la seduta in consiglio comunale, a volerlo far passare come uno "scrivano fiorentino" invece che come un’autorità sanitaria. Una bufera: con il sindaco ad alzare i toni in consiglio, su assist di Mattia Delfini, uno dei consiglieri di Ora Ghinelli, e il direttore della Asl a preferire la linea del silenzio. Linea che...