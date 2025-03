Ghali in concerto a Cortona. Apre il suo tour al Comics. Parte la corsa ai biglietti

Cortona, 15 maggio 2025 – È uno degli artisti più evocativi e impegnati del momento. È Ghali, al secolo Ghali Amdouni, il cantante che salirà sul palco del concerto di Cortona Comics. Svelato dopo tanta attesa il nome dell’artista che il prossimo 31 maggio si esibirà in quello che ormai è considerato il “concertone estivo” di Cortona che catalizza migliaia di giovani. Un appuntamento che si rinnova in tandem con il Cortona Comics, ripercorrendo il felice connubio tra fumetto e musica. Negli scorsi anni si erano esibiti Tananai, Alfa, Achille lauro e Clara.

L’organizzazione è appannaggio di Cortona Sviluppo con la collaborazione di Mengo Music Fest e il contributo del Comune di Cortona. Sarà la città etrusca, di fatto, la prima tappa del “Ghali – Summer Tour 2025” che proseguirà poi in lungo e in largo per l’Italia. 11 in tutto appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti- in programma nei mesi di luglio e agosto nel cartellone delle più suggestive rassegne musicali italiane a cielo aperto tra cui il Lucca Summer Festival.

Un tour che traghetterà l’artista milanese di origine tunisina verso il “Gran Teatro Di Ghali”, lo speciale appuntamento in programma il 20 settembre a Fiera Milano Live per celebrare un percorso artistico da ben 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro. Sulla scia del recente successo nei palasport, con la tripletta da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano, il viaggio live di Ghali prosegue dunque sui palchi dei principali festival estivi arrivando anche a Cortona. L’evento si annuncia particolarmente interessante perché l’artista presenterà qui per la prima volta, dal vivo, il suo nuovo album.

Artista in grado di stupire a ogni show fondendo con naturalezza universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling, Ghali porterà con sé anche nel 2025 i messaggi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo tour, come quello contenuto in Niente Panico, il suo ultimo singolo pubblicato lo scorso ottobre da Warner Music Italy, invito personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro. Ghali è da sempre molto attivo per i diritti dei migranti. Nel 2022 ha donato una barca a Mediterranea Saving Humans. Lo scorso anno aveva portato, tra le polemiche, il tema dei bombardamenti su Gaza sul palco del Festival di Sanremo presentando la canzone Casa mia in cui il trapper parlava di “bombardamenti sugli ospedali per un pezzo di terra“.

Il suo appello poi durante la serata finale in cui aveva chiesto “stop al genocidio” aveva sollevato un caso politico con interventi del presidente delle Comunità ebraiche Italiane e l’intervento della Rai. I biglietti per il concerto a Cortona saranno in vendita da oggi sulle piattaforme Ticketone o direttamente alla Cortona Sviluppo, in via Guelfa 40 a Cortona, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30.