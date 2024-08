Geometri, nasce il corso di laurea. Per le costruzioni civili e rurali

Prende il via a San Giovanni Valdarno la nuova laurea per la formazione del geometra laureato. Sono infatti già aperte le immatricolazioni al corso di laurea triennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio (Tact) dell’Università di Siena: il corso intende preparare esperti qualificati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, nel monitoraggio territoriale e ambientale mediante avanzate tecnologie geomatiche. La richiesta di ammissione può essere effettuata online entro il 21 agosto (ore 11) attraverso il portale "Segreteria online" (segreteriaonline.unisi.it). Sono 25 i posti disponibili e, fino ad un massimo di 10, sarà possibile seguire alcune attività didattiche, attraverso la didattica sincrona alla sezione formativa di Grosseto. Il corso di laurea ha un taglio altamente pratico, infatti sono previste numerose ore di attività di laboratorio e tirocinio, che consentiranno ai laureati di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra laureato.

Per l’ammissione non sono previste specifiche prove e l’immatricolazione sarà consentita, fino a esaurimento posti, sulla base dell’ordine cronologico delle richieste presentate. Il corso intende formare esperti qualificati in grado di gestire specifiche attività tecnico-professionali inerenti alle costruzioni, alle infrastrutture civili e rurali e, più in generale, alla gestione dell’ambiente e del territorio.

Inoltre, intende fornire gli strumenti per interpretare la complessità dei progetti di opere edili, infrastrutturali, di monitoraggio e di sviluppo del territorio, favorendo la transizione dai sistemi di progettazione, costruzione e monitoraggio tradizionali a quelli digitali, basati sull’implementazione di moderne tecnologie geomatiche (esempio Gis, Remote e Proximal Sensing, Laser Scanning, Bim).

Le prospettive occupazionali sono legate ad attività libero-professionali, ad incarichi come dipendenti nei ruoli tecnici in società di ingegneria, in studi legali o economico-commerciali, in imprese di costruzione, di gestione del patrimonio immobiliare ed in enti di diritto pubblico per la gestione ed il controllo del territorio. Sono inoltre possibili prospettive occupazionali come dipendenti nei ruoli tecnici delle pubbliche amministrazioni.

Si è intanto chiusa la seconda edizione del progetto EULand, svolto nell’ambito di un consorzio di scuole toscane accreditato Erasmus Plus mobilità, coordinato dalla scuola edile di Siena. Sette docenti ed esperti di formazione hanno perfezionato le proprie competenze linguistiche attraverso in corso di inglese tecnico nel settore delle costruzioni realizzato a Malta per raggiungere gli obiettivi di internazionalizzazione delle scuole edili del consorzio. Scuola edile di Siena con Ente scuola edile, Cpt Lucca, Ente scuola edile Cpt della Provincia di Pisa, Scuola edile Grossetana, Centro per la formazione e sicurezza in edilizia di Arezzo stanno infatti lavorando per raggiungere obiettivi europei collegati alla sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione del settore costruzioni.