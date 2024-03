Generazione Z, "La Sparanoia" a teatro

Quinto appuntamento al Teatro Pietro Aretino di Arezzo per la rassegna teatrale Z Generation meets Theatre. Oggi alle 17:30, la giovane compagnia Fettarappa/Guerrieri porterà in scena "La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo", scritto e diretto da Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri, assistente alla regia Giulia Bartolini, con Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri e con il contributo intellettuale di Christian Raimo. La Sparanoia è il grido perforante che muore in gola, è la voce di chi non ha voce, è il megafono del ruggito addomesticato, della rabbia scolarizzata che ha imparato a dare del lei. La Sparanoia è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano. Perché non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così. I fumogeni sono banditi. Il Ministro alle Politiche Giovanili sogna di divorare gli studenti che manifestano. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati. Ed è qui che il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma. A fargli da spalla, un Fidel Castro che vive a Miami e preferisce gli scaldabagni alla rivoluzione. Niccolò coltiva la missione civile di far esplodere tutto: vorrebbe uscire di casa, mettere una bomba, organizzare un nucleo armato terrorista.