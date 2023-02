Gemellaggio tra asili nel segno di Pinocchio

MONTEVARCHI

Gemellaggio tra la città di Montevarchi e l’asilo "Il Gatto e la Volpe" di Roma. Uno scambio di doni nel segno di Pinocchio e del Carnevale. Tutto è partito da una ricerca promossa dall’assessore Sandra Nocentini con lo scopo di arricchire i carri allegorici e di legarli alla storia di Pinocchio. Un percorso che ha portato fino a Palmarola, un quartiere della capitale, nello specifico ad un asilo nido che non a caso si chiama "Il Gatto e la Volpe". Qui ci sono realmente oggetti e personaggi riferiti alle celebri "avventure" del burattino e c’è stata anche la volontà dell’asilo di donarli al comune valdarnese, condividendone l’obiettivo del divertimento per i più piccoli. Così, due grandi riproduzioni in cartapesta del gatto e la volpe, una dell’abbecedario venduto da Pinocchio per vedere il teatro dei burattini e una riproduzione di un barattolo contenente tempere e pennarelli, sono stati collocati sul carro allegorico dedicato al personaggio di Collodi che sfilerà già oggi per la prima del "Carnevale dei ragazzi" nel centro storico.

Un gesto di generosità che non è passato inosservato, e il sindaco Silvia Chiassai Martini ha inviato i suoi ringraziamenti alle due responsabili del Nido d’infanzia romano, Silvia Martinoli e Moira Quartieroni, insieme ad un regalo: i libri dell’edizione "Nati per leggere" dedicata proprio ai bimbi. "A nome della comunità di Montevarchi – scrive il sindaco – vi ringrazio sentitamente per la donazione effettuata e con questa semplice lettera, mi preme esprimervi la nostra sincera riconoscenza per un gesto finalizzato a portare sorrisi e divertimento soprattutto ai bambini nel periodo più giocoso dell’anno".