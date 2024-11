Gelata sulle vendite. Il parco auto è vecchio di 12 anni: peggio della media

Dall’ultima volta che abbiamo comprato l’auto, sono passati 12 anni e un mese. Questa è l’età media delle nostre macchine rilevata a settembre 2024 da Facile.it. Il parco circolante in Toscana è sempre più vecchio, ma ad Arezzo lo è ancora di più. In Toscana le auto hanno una media di 10 anni e 7 mesi, sotto la media italiana di 11 anni e 8 mesi. Ma in città la soglia sale a oltre dodici anni. Secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle strade della regione è arrivata a settembre 2024 all’1,1% in più rispetto a un anno prima. E visto che il parco viaggiante invecchia anno dopo anno, tanti scelgono di aggiungere all’Rc auto anche la copertura assistenza stradale; in Toscana la percentuale di automobilisti che fa questa scelta è il 34%. In Toscana le auto più vecchie circolano a Grosseto, dove l’età media è 12 anni e 4 mesi. Arezzo è al secondo posto con 12 anni e 1 mese. Terza Siena, area dove i veicoli hanno 11 anni e 9 mesi. Seguono Lucca, Massa-Carrara e Pistoia che, a pari merito, hanno un’età media delle auto di 10 anni e 7 mesi, non lontano da Firenze con 10 anni e 4 mesi. Livorno è tra le aree toscane dove circolano auto più giovani con 10 anni e 3 mesi, seguita da Pisa (10 anni e 1 mese). Prato, con un’età media dei veicoli di 9 anni e 9 mesi, è quella col tasso di anzianità più basso. Guardando a come è aumentata l’età media dei veicoli toscani nell’ultimo anno, emerge che l’incremento varia tra il +1,2% di Pisa e il salto di +6,5% di Arezzo. E l’anzianità di una vettura, oltre a essere probabile causa di minore sicurezza per i passeggeri, incide anche sull’Rc auto. Facile.it ha preso in considerazione il profilo di un assicurato e ha calcolato quanto varia il premio medio con l’anzianità del veicolo. Con un’età di 10 anni la tariffa è di circa 206 euro, sale a 228 euro se il veicolo ha 12 anni e arriva a 284 euro a 14 anni. Una differenza del 38% in 4 anni.