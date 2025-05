Gattini appena nati gettati nel cassonetto dentro una busta di plastica. Li salvano i vigili del fuoco

Bibbiena (Arezzo), 14 maggio 2025 – Quattro gattini appena nati gettati nel cassonetto a Bibbiena, nell’Aretino. Per salvarli è stato provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco. I piccoli sono stati trovati all’interno di un sacchetto di plastica buttato nel cestino della spazzatura indifferenziata.

Quattro scriccioli che sicuramente non avranno risparmiato la voce per attirare l’attenzione e farsi salvare. Probabilmente un passante avrà udito gli acuti miagolii provenire dal bidone e avrà avuto lo scrupolo di allertare i vigili del fuoco. Oppure lo stesso operatore ecologico addetto alla raccolta avrà notato qualcosa di strano. Non è dato sapere come siano stati trovati, ma la cosa importante è che i piccoli felini stiano bene. Questo è quanto assicurano i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena che hanno recuperato i cuccioli, vivi e in apparenti buone condizioni, per poi affidarli alle cure veterinarie.