Gara di calcio. Il ricavato alla "Fenice"

Andrà quest’anno a beneficio dell’associazione "La Fenice" Aps, che sta aiutando nella riabilitazione Marco Pancrazi, il giovane biturgense di 34 anni rimasto vittima di un incidente nel maggio del 2022 che gli ha procurato gravi lesioni midollari, il ricavato delle offerte spontanee del pubblico che assisterà alla 22esima edizione della stracittadina calcistica di Sansepolcro fra Porta Romana e Porta Fiorentina. Non è infatti previsto un biglietto d’ingresso. Il desiderio del patron Fabio Chimenti e dei suoi collaboratori è anche quello (che sarà quasi certamente esaudito) di avere presente Marco allo stadio Buitoni la sera della partita, in programma sabato 8 giugno con inizio alle 21. Come noto, dalla ripresa del 2019 in poi la data di svolgimento della sfida è stata istituzionalizzata al terzo sabato di giugno, ma si è optato per l’anticipazione di una settimana al fine di evitare la sovrapposizione con la partita fra Italia e Albania del Campionato Europeo per Nazioni, programmata per il 15 giugno alla stessa ora. Parlando della stracittadina dal punto di vista tecnico, Davide Mezzanotti tornerà a essere l’allenatore di Porta Romana dopo la parentesi (comunque vittoriosa) del 2023 con in panchina Simone Loddi, che rimane all’interno dello staff giallorosso, mentre Porta Fiorentina conferma mister Paolo Valori. Il bilancio dei precedenti incontri vede Porta Romana avanti con 12 vittorie contro le 9 di Porta Fiorentina ed è una differenza che il rione della "lupa" ha fatto proprio da quando la stracittadina è stata ripresa: successo nel 2019 e poi - dopo le cancellazioni del 2020 e del 2021 a causa della pandemia - anche nel 2022 e nel 2023, quando ha prevalso per 2-1 ai supplementari.