Furto nella notte al ristorante Castellucci di Montevarchi

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Nella notte, il ristorante Castellucci di Montevarchi è stato vittima di un furto con scasso. I ladri si sono introdotti nel locale sfondando una vetrina sul retro e accedendo alla cucina da Via Enrico De Nicola. Il bilancio del danno è di circa un migliaio di euro per la riparazione della vetrina, a cui si aggiunge il furto di un barattolo contenente tra alcune centinaia di euro di mance. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, già allertati da precedenti casi di microcriminalità. Questa mattina, i Carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari. Gli inquirenti hanno già avviato le indagini, che prevedono anche l’analisi delle eventuali telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze, nel tentativo di raccogliere elementi utili per identificare il responsabile o i responsabili. Non è il primo episodio che colpisce il Castellucci: appena due settimane fa, un altro tentativo di furto è stato messo in atto, sempre sul retro, utilizzando un piede di porco. In quell’occasione fu sottratta una piccola somma di denaro dal fondo cassa. Il proprietario, visibilmente amareggiato, sospetta che l’autore sia lo stesso in entrambi i casi, ma ha deciso di non lasciarsi abbattere e conta di riparare il danno alla porta entro questa sera per garantire il normale servizio.