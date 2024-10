Furto la notte scorsa alla sede della Cgil di Montevarchi

Blitz notturno nella sede della Cgil in via Roma a Montevarchi. Ignoti, la notte scorsa, sono entrati da un ingresso secondario forzando una porta e spaccando il vetro dell'altra porta da cui si accede all'interno. Misero, però, il bottino, soltanto 50 euro e paio di occhiali. Magra la refurtiva, più elevati i danni. Partita, ovviamente, una denuncia alla compagnia dei Carabinieri di San Giovanni, che avvieranno le indagini. A Montevarchi è un periodo in cui i furti non mancano. Solo ieri in un negozo di acconciature in via Isidoro del Lungo è entrata una persona. Sembrava un cliente, ma tutto d'un tratto, approfittando di un attimo di disattenzione di coloro che si trovavano all'interno, ha tagliato i fili, rubato il registratore di cassa ed è scappato.