Furti alla Cisa. Assemblea dei residenti

Alla Cisa di Sansepolcro, l’attenzione rimane alta nei confronti della sicurezza all’indomani dei fatti avvenuti nel pomeriggio dell’Epifania. La Pro Loco del quartiere ubicato a nord del centro urbano della città si è riunita di recente proprio per affrontare l’argomento, visti i furti e i tentativi di furto che si sono di nuovo succeduti negli ultimi tempi. L’incontro si è tenuto nei locali del ristorante pizzeria Oroscopo, luogo che costituisce il fulcro della zona; qui, i residenti hanno parlato di sicurezza e del positivo dialogo avvenuto fra la Pro Loco e l’amministrazione comunale. Sono stati molti gli interventi degli associati che confermano la necessità di incrementare l’illuminazione pubblica, con il supporto di telecamere inserite nel circuito di vigilanza comunale. Il quartiere appare coeso anche di fronte alla possibile ripartenza del controllo pacifico del vicinato, attività già approvata dall’amministrazione comunale nei tempi passati. Molti cittadini si sono resi disponibili a collaborare nelle segnalazioni comprese nel buon rapporto di vicinato. Di sicuro, però, esistono ancora angoli di quel pezzo di città non adeguatamente illuminati, per cui – dal momento che l’amministrazione ha investito nello specifico capitolo – la priorità rimane quella: eliminare il buio quale tacito "alleato" dei malviventi è forse il deterrente principale; in seconda battuta, la videosorveglianza può esercitare il suo ruolo e la collaborazione fra i cittadini un ulteriore strumento per tentare di arginare il fenomeno; fino a questo momento, troppe sono state le condizioni che hanno reso più agevole il compito dei ladri e allora è bene insistere sulla linea intrapresa. Intanto, la Pro Loco della Cisa chiamerà ancora a raccolta i propri associati per un motivo più piacevole: la cena sociale, in programma venerdì prossimo, 24 gennaio.