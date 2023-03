Fuori strada in auto: arrestati con la cocaina

di Laura Lucente

Erano finiti fuori strada, i carabinieri si fermano ad aiutarli ma li scoprono con della droga in auto e li arrestano. In manette sono finiti due giovanissimi uno di 20 e l’altro di 18 anni, di nazionalità albanese beccati a Cortona dai carabinieri. A compiere l’arresto ci hanno pensato i militari della stazione di Terontola coadiuvati dai militari dell’aliquota radiomobile.

Tutto è accaduto mercoledì intorno alle 13,30. I militari erano in servizio per uno dei servizi perlustrativi sul territorio finalizzati alla prevenzione e repressione delle attività illecite, quando passando lungo la sr71 all’altezza della località Il Vallone, a metà strada tra Camucia e Terontola, hanno notato l’auto in panne. La vettura era uscita di strada finendo con le ruote nella cunetta fuori dalla carreggiata.

I due ragazzi erano fuori dell’abitacolo e stavano cercando di far ripartire il mezzo. I carabinieri si sono affiancati per cercare di capire cosa stesse succedendo e portare aiuto. Ma alla loro vista i due ragazzi hanno iniziato ad avere un fare sospetto. Così i militari in servizio hanno voluto vederci più chiaro. Prima di tutto hanno proceduto al controllo dell’autovettura che risultava regolarmente noleggiata.

Ma i due ragazzi erano sempre più agitati e nervosi e, così, i militari hanno approfondito con una perquisizione personale e dell’auto scoprendo 7 involucri di cellophane contenenti complessivamente 8 grammi di cocaina.

Ma non solo. In auto sono stati trovati anche due rotoli di cellophane, che è materiale comunemente usato per il confezionamento delle dosi. A quel punto è scattato il sequestro della droga, mentre i due sono finiti in manette con l’accusa detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due giovani, senza precedenti penali specifici, provenivano dalla Campania e ai controlli sono risultati senza fissa dimora. Erano erano da pochi mesi in Italia.

Una volta concluse le formalità di rito, sono stati rimessi in libertà come disposto dall’autorità giudiziaria. Appena un mese fa altri due giovani erano stati arrestati nel cortonese, sequestrando in quel caso oltre mezzo chilo di droga. In manette in quel caso erano finiti due uomini di 24 e 31 anni di origine nordafricana fermati alla stazione di Terontola una volta scesi dal treno proveniente da Perugia.

Uno dei due aveva anche tentato la fuga lungo i binari e aveva malmenato i carabinieri che lo stavano arrestando.