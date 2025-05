Fuga di gas, strada chiusa e traffico deviato a Poppi.

Bibbiena (Arezzo), 20 maggio 2025 – Una fuga di gas metano a media pressione ha costretto alla chiusura della strada regionale 70 al chilometro 35, i vigili del fuoco stanno lavorando da ieri sera, 19 maggio, per mettere in sicurezza la zona. Il guasto è stato causato durante scavi per l’installazione della fibra ottica. Sono in corso le operazioni di ripristino da parte della ditta Centria Gas. La strada al momento è chiusa al traffico fino al termine dei lavori che si protrarranno per almeno tutta la giornata