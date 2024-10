Fuga di gas, esplosione in casa. Grave un valdarnese di 82 anni

"Sono andato ad accendere il fornello ed è scoppiata la bombola del gas" - sono state le prime parole dell’uomo di 82 anni valdarnese, rimasto gravemente ustionato dall’esplosione di una bombola del gas in un vecchio casolare di campagna. L’incidente è avvenuto ieri mattina (4 ottobre) intorno alle 7.05 In località le Paffe a Cavo, nel Comune di Rio, all’isola d’Elba. L’uomo - che all’arrivo dei soccorsi era cosciente e si trovava in piedi fuori dalla casa in fiamme, in compagnia di due amici – è stato immediatamente trasportato in località Vigneria dai volontari della Misericordia di Rio e dall’auto medica di Portoferraio, per consentire il suo rapido trasferimento con l’elicottero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Carabinieri di Portoferraio. È stato il Pegaso 3 giunto da Massa, a trasportare l’uomo, che ha riportato ustioni profonde al volto e al capo, alle mani e alle cosce, nel reparto dei grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello a Pisa. Illesi i due amici di 68 e 73 anni, anche loro di Pratomagno, che sono stati tenuti sotto osservazione per l’ intossicazione da fumo. Un esteso incendio ha invece interessato il casolare a due piani. C’è stata grande apprensione per la presenza di una seconda bombola del gas nell’edificio distrutto dall’incendio, che è stato isolato a scopo precauzionale. Le operazioni di soccorso sono state molto difficoltose per via della località impervia in cui si trovava la casa, situata in sommità ad un poggio al limitare del bosco. La casa è stata classificata al momento inagibile ed è stata posta sotto sequestro dalla magistratura per le indagini.

Valerie Pizzera