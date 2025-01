"Freud - L’ultima analisi" un evento speciale per Masaccio d’Essai

Un evento speciale al Masaccio d’Essai: stasera alle 21,15 San Giovanni Valdarno ospiterà un appuntamento davvero speciale, un’occasione per esplorare il mondo della psicoanalisi attraverso il linguaggio del cinema. In programma la proiezione del film "Freud – L’ultima analisi" di Matt Brown, una pellicola che racconta l’incontro tra Sigmund Freud e C.S. Lewis. Per rendere unica la serata ci sarà un dibattito post-proiezione a cui parteciperanno esperti del settore psicologico, che offriranno spunti di riflessione sul contenuto del film e sui temi psicologici che affronta.

L’evento, organizzato dal Masaccio d’Essai in collaborazione con AltraPsicologia Toscana e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno, avrà inizio alle ore 21,15 con una breve introduzione al film a cura di due professioniste della psicologia: la dottoressa Sara Bonchi, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, e la dottoressa Oriana Piangoloni, psicologa, psicoterapeuta e attivista di AltraPsicologia Toscana. Alle 21,30 prenderà il via la proiezione del film, seguita, intorno alle 23, da un dibattito in cui interverranno la dottoressa Laura Del Veneziano, psicologa ad orientamento psicanalitico e membro di AltraPsicologia Toscana e la dottoressa Sara Brogi, psicologa e psicoterapeuta, socia e didatta della Sipp.

"Il cinema teatro Masaccio e la sua rassegna di proiezioni Masaccio d’Essai – le parole dell’assessore alla cultura Fabio Franchi – sono da anni un punto di riferimento culturale per la città, promotori di una ricca programmazione cinematografica e iniziative di pregio che si distinguono per la loro originalità. Il nostro Comune è particolarmente orgoglioso di supportarne le attività che vanno oltre la semplice visione di film. L’incontro, che prende spunto da un film per poi riflettere sulla psicanalisi (e il suo ‘padre’ Sigmund Freud) rappresenta un’iniziativa di prestigio, che siamo certi stimolerà curiosità e interesse in chiunque voglia approfondire questi argomenti".