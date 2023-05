Francesconi è già in prima linea: "Devo subito portare avanti opere fondamentali"

CAPOLONA

È già al lavoro Mario Francesconi riconfermato sindaco di Capolona dopo un testa a testa con Sario Dini. Solo 14 voti il divario tra i due. La lista Futuro per Capolona di Francesconi ha ottenuto 1.171 voti raggiungendo il 47,93%. Capolona dentro noi di Dini ha avuto 1.157 preferenze con il 47,36%. Tra loro la lista Democrazia sovrana popolare di Andrea Paolini con 115 voti e il 4,71%. Ieri già di prima mattina, il sindaco riconfermato era in Comune per riprendere possesso della sua scrivania e far ripartire prima possibile progetti e lavori. "Lo avevo già detto che non voglio perdere nemmeno un minuto di tempo – ammette Francesconi – ci tengo a portare a termine opere fondamentali come la scuola media". E presto a dargli una mano ci sarà la sua nuova squadra, sulla quale per il momento non si vuole sbilanciare, anche se praticamente la giunta uscente è stata tutta rieletta. "Di vice sindaco e assessori ne parliamo la settimana prossima – dice – Sono contento che tutta la mia giunta è stata confermata ed in più sono entrati elementi nuovi, tra cui anche alcuni giovani. Già in campagna elettorale puntavamo alla continuità e le elezioni sono andate in questa direzione. Decideremo tra qualche giorno come suddividere gli incarichi".

Se per la giunta c’è da aspettare ancora un pò, il nuovo Consiglio comunale di Capolona è già pronto. La maggioranza di Futuro per Capolona sarà composta oltre che da Mario Francesconi anche da Gianluca Norcini con 152 voti, Cinzia Nocentini con 101, Simone Ciuffi 52, Daniela Organai 48, Daniele Pasqui 48, Romina Ghezzi 38, Lia Sisti 32 e Nichita Casucci con 29 voti. Della minoranza di Capolona dentro noi fanno parte Sario Dini, Fabio Rossi con 100 voti, Luca Gambineri con 88 e Elena Iannattone con 82 preferenze. La lista di Andrea Paolini non ha ottenuto il quorum per avere propri rappresentanti nel parlamentino locale.

So.Fa.