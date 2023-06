Francesco Carbini e Marco Donati aderiscono alla Federazione dei Civici Europei

Arezzo, 20 giugno 2023 – Sabato 17 giugno, a Roma, è stata costituita la Federazione dei Civici Europei. Ne fanno parte anche il valdarnese Francesco Carbini e l’aretino Marco Donati, che entrano nell’esecutivo del nuovo organismo nazionale. “Il passaggio da una tradizionale politica locale, del municipalismo, caratteristica del civismo, a una dimensione nazionale, è un fatto assolutamente nuovo”, hanno detto Donati e Carbini. Un cantiere durato due anni che si è concluso nei lavori all’Hotel Palatino a Roma. Duecento progetti civici si sono riuniti attorno alle tre associazioni promotrici (Alleanza civica del Nord, Alleanza civica Centro Italia, Mezzogiorno federato), per dare vita ad un soggetto di livello nazionale. La neonata Federazione intende rivolgersi a tutte le forme associative e civiche radicate nei territori attraverso un programma articolato in dieci punti. Particolare evidenza assumono la visione federalista dell’Europa con il forte concorso del coinvolgimento del sistema delle regioni e delle città, i doveri, i diritti e un nuovo patto generazionale, l’importanza delle riforme istituzionali, il nesso tra sviluppo ed equità, la priorità educativa, l’interdipendenza strategica delle transizioni glocali. I toscani Marco Donati e Francesco Carbini sono stati quindi chiamati a far parte dell’esecutivo nazionale “Siamo particolarmente soddisfatti di questo traguardo e della possibilità che ci viene data di portare il nostro contributo è quello dei progetti civici che abbiamo contribuito a far nascere negli anni precedenti”, hanno concluso. Francesco Carbini, sangiovannese, una lunga militanza nel Partito Socialista, è stato consigliere comunale di maggioranza durante la legislatura Tarchi. Poi ha creato il movimento civico “Cresce San Giovanni” e ha fatto opposizione alla giunta Viligiardi. Si è candidato due volte per la carica di sindaco, perdendo, in entrambi i casi, al ballottaggio. Marco Donati, aretino, Alle elezioni amministrative del 2006 è stato eletto consigliere comunale di Arezzo, sotto l'amministrazione di Giuseppe Fanfani. Due anni dopo è diventato segretario comunale del Partito Democratico Arezzo rimanendo in carica fino al 2011, anno in cui è diventato assessore al Bilancio, allo Sport, alle Politiche Giovanili e all'Innovazione del Comune di Arezzo fino al 2013 nella giunta di Giuseppe Fanfani. Sostenitore del sindaco di Firenze Matteo Renzi, alle elezioni politiche del 2013 è stato candidato, ed eletto, deputato alla Camera dei deputati nella XVII legislatura della Repubblica Italiana, tra le liste del PD nella circoscrizione Toscana. Ad ottobre 2019, dopo aver partecipato alla 10ª Leopolda dove Matteo Renzi ha lanciato a tutti gli effetti il suo partito di stampo liberale e centrista Italia Viva, aderendone ufficialmente dopo un periodo di riflessione.[3][4] Alle elezioni amministrative del 2020 si è candidato a sindaco di Arezzo con due liste civiche: "Scelgo Arezzo" e "Con Arezzo", contro il candidato del centro-destra, nonché sindaco uscente Ghinelli e Luciano Ralli del centro-sinistra.