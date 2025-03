Frana un muro vicino alla Rsa. Il sindaco chiude la strada: "Solo a scopo precauzionale"

Cade una parte di muro in pietra, paura ieri mattina a Loro Ciuffenna. Sarebbe da addebitare alle abbondanti precisazioni piovose delle ultime ore il crollo di una parte di muro avvenuta attorno alle 11 di ieri in via Madonna a Loro Ciuffenna, vicino alla Rsa del paese. L’evento, fortunatamente, non ha causato danni a persone o cose, è avvenuto all’interno di una proprietà privata e grazie all’intervento tempestivo degli agenti della polizia municipale e dei vigili del fuoco la situazione è tornata, da lì a poco, a una pressoché normalità anche se il tratto in questione, a seguito di un’ordinanza del sindaco, per evitare altre situazioni del genere soprattutto per l’allerta meteo diramata per le prossime ore, resterà chiuso al traffico veicolare con quello pedonale che potrà, comunque, passare dalla parte opposta della strada per poter giungere alle rispettive destinazioni.

Il Viale in questione è stato messo ulteriormente in sicurezza, sono stati fatti tutti i controlli del caso per scongiurare un altro crollo ma, proprio per precauzione, in attesa che il tutto possa tornare alla normalità, si è deciso di chiudere la strada anche per il non trascurabile fatto che passando da un’arteria secondaria si può comunque raggiunger la zona senza difficoltà compresa la casa di riposo: "Fortunatamente, afferma il sindaco Andrea Rossi, questa frana non ha comportato grossi danni o disagi per la popolazione ma proprio per scongiurare ulteriori problematiche è stato chiuso il tratto e verrà riaperto soltanto in queste ore, a patto che il tempo ci dia una mano. E’ stata dichiarata in agibile anche una parte di giardino della RSA, quando ci troviamo davanti a eventi del genere bisogna ritenersi fortunati che non abbiano causato danni a cose o persone, peraltro è accaduto in piena mattinata per cui diciamo che aldilà del danno da riparare è andata sicuramente bene".

Le spese per il ripristino saranno a carico del cittadino proprietario di quel preciso pezzo di terreno, interverrà anche l’amministrazione comunale per cercare di poter accelerare più possibile i tempi e far tornare alla normalità questo preciso punto stradale alle porte con il Pratomagno. Tra l’altro, proprio per la giornata odierna, la sala operativa regionale ha emesso anche un’allerta arancione per rischio idrogeologico che non suona decisamente a favore di chi sarà impegnato nelle operazioni di ripristino del muro crollato.