"Frammenti", la doppia personale di Donatelli e Palmisano

Resterà aperta ancora fino a domani 3 novembre alla Galleria SanLorenzo Arte di Piazza Bordoni 4, a Poppi, "Frammenti", la doppia personale di Francesca Donatelli e Giuseppe Palmisano a cura di Silvia Rossi. L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19, a ingresso libero e gratuito. La mostra è il quarto e ultimo appuntamento di "Mappature 24 – Geografie dell’arte contemporanea", rassegna partita a marzo, che fino a novembre porterà nella perla del Casentino mostre, performance e altri eventi artistici e culturali. "Frammenti", l’ultimo appuntamento espositivo della rassegna "Mappature 2024" alla Galleria SanLorenzo Arte, nasce dall’incontro di due linguaggi artistici differenti ma complementari: i collage di Francesca Donatelli e le fotografie di Giuseppe Palmisano (iosonopipo). Attraverso dieci collage e dieci fotografie, allestite in uno spazio carico di storia come l’ex chiesa di San Lorenzo a Poppi, la mostra costruisce un dialogo tra il grande e il piccolo, tra la particella e l’insieme, tra il visibile e l’immaginato. Il tema del "frammento" è il filo conduttore dell’intera esposizione. Ogni opera, sia essa un ritaglio di carta o una fotografia, rappresenta una porzione di realtà. I collage di Donatelli nascono dall’atto fisico e simbolico di ritagliare, strappare e ricomporre. Attraverso materiali quotidiani e immagini raccolte negli anni, l’artista crea composizioni in cui le parti, a prima vista incoerenti, si uniscono in un’armonia inaspettata. È la celebrazione della casualità che diventa ordine. Come tessere di un mosaico, i pezzi si combinano per dare vita a nuove visioni. Sono frammenti di una memoria personale aperti a una narrazione universale: fotogrammi di mondi paralleli, che nascono dall’incontro tra l’improbabile e il familiare. Le fotografie di Palmisano, invece, catturano frammenti di corpi e spazi. Le sue immagini non rappresentano corpi per ammiccare o sedurre, ma sono particelle di esistenze sospese.