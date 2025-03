Fortezza del Girifalco. Arte dei fiori protagonista. Esperti da tutto il mondo

Nuova ribalta internazionale per Cortona grazie al mondo del floral design. La Fortezza del Girifalco, infatti, da domani tornerà ad ospitare una 4 giorni dedicata all’arte floreale con un workshop full immersion incentrato sulle più innovative tecniche del mestiere, svelando i segreti fondanti per facilitare e semplificare il lavoro del fiorista. Un evento andato presto sold out che vedrà la presenza di 35 floral design provenienti da tutto il mondo. Presenti allievi che provengono dalla Polinesia, da Singapore, dalla Cina, dalla Croazia, dalla Germania, dall’Olanda, dalla Svezia e dal Brasile.

Non è la prima volta che la città etrusca è al centro di questo progetto. Il merito va ancora una volta ai professionisti cortonesi Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini, la nota coppia che ha portato l’Italia in finale alla Coppa del Mondo di Floral Design. Un appuntamento che vedrà all’opera, insieme a loro due "guru", oggi tra i più influenti Masterflorist del mondo. Si tratta di Per Benjamin a Max Van de Sluiss, il primo svedese, campione del mondo, il secondo olandese campione europeo e insegnante internazionale come Antonuccio e Calbini. La loro partnership va avanti da tempo portando la loro arte in tutto il mondo in location prestigiose.

"Siamo molto felici e orgogliosi di poter riproporre questo evento anche nella nostra Cortona – sottolineano Antonuccio e Calbini, oggi tra i massimi esperti al mondo su questa materia che hanno coniato un workshop dove arte, tecnica, colore, emozione ed espressione si fondono. "L’evento è andato sold out con molto anticipo segno che è stata apprezzata molto sia questa location e il prestigio degli ospiti presenti. Ci teniamo molto ad essere ambasciatori della nostra Cortona e della sue bellezze".

Tra le attrazioni proporranno ai corsisti anche una giornata di relax e divertimento con un’esperienza cooking e tasting alla cantina Antinori de La Braccesca per far conoscere e apprezzare anche le eccellenze enogastronomiche del territorio. Quanto al workshop Antonuccio aggiunge: "mostreremo le tecniche corrette per comporre con velocità lavori di design, scoprire nuovi metodi e procedimenti che permettono di realizzare lavori che spaziano dal giornaliero commerciale al ricercato design. Nel nostro lavoro creare valore permetterà sempre di posizionarsi con successo sul mercato".

Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini sono da anni una coppia artistica affiatatissima oltre ad essere marito e moglie nella vita. Dal 2004 hanno dato vita al Vm Design con cui firmano progetti di grande impatto stilistico. Marilena Calbini è anche titolare anche del noto negozio di fiori di Camucia "Le Idee di Marilena".