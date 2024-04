Forme, Luci e Colori. Boscucci, Cardi e Del Prato in mostra

Nel suggestivo castelletto di Montebenichi è visitabile fino al 12 maggio una collettiva dal titolo Forme, Luci e Colori, curata da Maria Giovanna Cutini e patrocinata, oltre che finanziata dal Comune di Bucine. Lorenzo Boscucci, Giovanni Cardi e Ivan Del Prato sono i tre protagonisti che, esercitando discipline artistiche molto diverse, costituiscono un percorso espositivo interessante, iniziato da Lorenzo Boscucci, visual artist di fama internazionale. Nella piccola cinquecentesca chiesa di Santa Maria e Brigida di Montebenichi Boscucci ha creato per questa mostra un’esperienza immersiva, trasformando lo spazio sacro in una tela di luce e facendo in modo, come scrive la curatrice, che raggi luminosi danzino sulle pareti. Luce e colore è il filo conduttore della pittura di Ivan Del Prato, che privilegiando l’acquarello, è interprete di un linguaggio semi-astratto, carico di significati che rimandano alla passione per la natura, per la musica, per la danza e per il teatro. In questa esposizione egli presenta quindici acquarelli. Giovanni Cardi scultore, che dalla pietra al legno, spesso cercato nei campi o nei boschi, crea opere in piena sinergia con la natura.

Liletta Fornasari