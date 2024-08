Formazione primaria. Via al nuovo corso di laurea magistrale

Indetta la prova di selezione per l’ammissione al primo anno della nuova laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria dell’Università di Siena, sede di Arezzo. La laurea quinquennale intende formare i futuri insegnanti delle scuole materne e elementari: il corso è abilitante all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria. La domanda di ammissione alla selezione potrà essere presentata entro il 30 agosto (ore 12), in modalità online. Successivamente verrà pubblicato l’elenco degli ammessi al test.