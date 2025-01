Formazione gratuita e servizio civile: due opportunità per i giovani

L’associazione CapoTrave/Kilowatt di Sansepolcro offre due nuove opportunità per i giovani. La formazione gratuita dedicata alla pratica curatoriale e organizzativa per le performing arts, ma anche la possibilità di svolgere il servizio civile universale nella sede di Sansepolcro in vari settori, come ad esempio organizzazione e produzione, ma anche in quelli legati alla comunicazione e alla promozione, oltre che nel settore della scenotecnica.

La formazione gratuita dedicata alla pratica curatoriale e organizzativa è invece rivolta a dieci giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni, residenti in tutta Italia, ma con posti riservati a coloro che risultano risiedere all’interno della Regione Toscana.

Il termine ultimo per poter presentare la relativa domanda è fissata per venerdì 31 gennaio. Il percorso consiste in cinque incontri di formazione online (per un totale di 15 ore complessive) per avvicinarsi alla pratica curatoriale – attraverso la selezione di uno spettacolo che sarà poi programmato all’interno di Kilowatt Festival 2025 – e alla realizzazione di un evento.

Gli incontri online si terranno invece nei pomeriggi di mercoledì 12 e 26 febbraio, e in quelli di mercoledì 12 e 26 marzo, quindi nella giornata del 2 aprile.

C.R.