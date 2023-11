Formazione e spettacolo. Un anno a passo di danza

Campus, concorsi e seminari: un variegato calendario di eventi conferma Arezzo come un punto di riferimento per la danza italiana. L’associazione Progetti Per La Danza, in sinergia con la Fondazione Arezzo InTour e con la Fondazione Guido d’Arezzo, ha presentato il programma di iniziative del 2023-2024 che si svilupperanno fino alla prossima estate con l’obiettivo di sostenere la formazione e la valorizzazione delle giovani promesse del panorama coreutico. La comune volontà è di promuovere momenti di studio e di spettacolo rivolti a allievi e allieve di scuole di tutta la penisola che, facendo affidamento sulla collaborazione con maestri di spessore nazionale, arriveranno in città per gettare le basi per la loro futura carriera professionale. Il più ambizioso progetto riguarda la costituzione del CAB - Collettivo Arezzo Ballet. Un anno di selezioni in tutta la provincia ha permesso di riunire quindici danzatori e danzatrici provenienti da ogni zona d’Italia che, con il supporto di Safimet e hotel A-Point, andranno a formare il primo corpo stabile di ballo in rappresentanza della città di Arezzo a cui verrà proposto un percorso di crescita e di perfezionamento orientato alla preparazione di coreografie da presentare in eventi sul territorio nazionale e all’estero. L’iniziativa farà affidamento sulla direzione artistica di Stefania Pace e prevederà una serie di incontri con cadenza mensile per favorire la preparazione nelle diverse discipline della danza, con le prossime date fissate sul calendario di sabato 18 e domenica 19 novembre quando verranno proposte lezioni della stessa Pace sulla tecnica classica, di Christian Carubelli sul modern e di Luca Lupi sul contemporaneo. Tra i momenti di maggior richiamo rientra lo stage "Open CAB Winter" che, da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre, proporrà un’occasione intensiva di formazione aperta a tutti. "La Fondazione è lieta di sostenere le iniziative che contribuiscono a promuovere il nostro territorio - commenta Simone Chierici, presidente della Fondazione Arezzo InTour. - In questa direzione vanno anche gli appuntamenti proposti dall’associazione Progetti Per La Danza che offrono l’occasione di presentare la ricchezza e la vivacità culturale di Arezzo. Auguriamo al neonato CAB - Collettivo Arezzo Ballet i migliori successi". Il 2024 di eventi promossi dalla Progetti Per La Danza entrerà poi nel vivo con il decimo concorso internazionale "Piero della Francesca" in calendario sabato 10 e domenica 11 febbraio al teatro Petrarca. Pii il campus internazionale InDanza&InArte dal 20 al 30 luglio.