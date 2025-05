Fondazione Cer sul podio. Il premio sostenibilità

MONTEVARCHI

La Fondazione Cer Italia è la migliore comunità energetica rinnovabile e solidale d’Italia. Ha ricevuto il riconoscimento di Legambiente presentato ieri nell’ambito dell’evento "Comuni Rinnovabili, come le rinnovabili hanno cambiato il paese e portato vantaggi. Sfide e obiettivi ancora da raggiungere". Il premio è stato ritirato dal Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini. La cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio C.E.R.S 2025 è avvenuta nella sede del Gse di Roma. Fondazione Cer Italia è una delle tre realtà premiate a livello nazionale da Legambiente e Generali, risultando uno degli esempi più virtuosi di promozione delle rinnovabili. "Ringrazio Legambiente per questo importante riconoscimento, che premia il nostro impegno e conferma la bontà del percorso che abbiamo intrapreso verso una transizione energetica inclusiva – ha spiegato Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi e presidente Fondazione Cer Italia - In un momento storico in cui i costi dell’energia e le sfide ambientali richiedono soluzioni ambiziose, abbiamo scelto di investire in un modello che promuove l’autoproduzione di energia pulita e la condivisione dei benefici. Questo premio ci sprona a continuare con ancora maggiore determinazione, perché siamo convinti che la transizione ecologica possa portare benefici a tutti: cittadini, aziende, istituzioni e comunità". Cer Italia – alla quale hanno aderito già 55 Comuni da tutta Italia – è la prima comunità energetica rinnovabile a trazione pubblica già operativa in tutto il paese. Offre alle amministrazioni locali un modello che consente il lancio rapido ed efficace di configurazioni dedicate ai propri territori, per fornire opportunità di risparmio a cittadini e imprese.

Francesco Tozzi