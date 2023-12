Focus sulla mostra dedicata ad Allegrucci alle Nuove Stanze

Le Nuove Stanze, associazione culturale presieduta da Moira Chiavarini, stupisce ancora una volta con la mostra Se ti va facciamo da me, visitabile fino al gennaio 2024 nella sede di via Mazzini, condivisa con Magonza editore di Alessandro Sarteanesi. La mostra, curata da Tommaso Tovaglieri, è dedicata a Jacopo Allegrucci, artista collagista e celebre costruttore di macchine allegoriche del Carnevale di Viareggio e non solo, che in questa occasione presenta un elefante gigante costretto in una stanza creando un effetto di coinvolgente stupore con il visitatore. Elephant in the room è il caso di dire, indicando un grande problema evidente di cui però non si vuole fare parola. L’idea è geniale, perché l’elefante di Allegrucci è una grande scultura in cartapesta con una struttura di polistirolo che occupa uno spazio di circa cinque metri di lunghezza, tre di altezza e due di larghezza. Esso è ricoperto di collages, facendo sì che l’enorme animale diventi portatore di messaggi, che affiorano in superfice attirando l’attenzione del visitatore. Un esercizio anche di pittura che vuole esaltare la simbologia dell’elefante, animale grande, buono.

Liletta Fornasari