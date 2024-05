"Flaminia". Michela Giraud esordio in regia

Oggi saranno assegnati oggi il Premio Miglior interprete e quello Autismo, domani invece il festival Officine Social Movie in corso al cinema Eden incoronerà i Miglior Cortometraggio. Saranno le tante sfaccettature di personaggi complessi e non convenzionali a rendere straordinaria la domenica di Officine Social Movie, il festival che guarda alle tematiche del sociale e dell’impegno civile con una dedica al tema delle relazioni. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Oggi alle 17:30, il festival ospiterà Federico e Oreste De Rosa per l’incontro dal titolo "Altre relazioni da diversamente abile a diversamente felice" realizzato in collaborazione con Associazione Autismo Arezzo. L’occasione sarà preziosa per la proiezione e premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Associazione Autismo Arezzo. Stasera alle 20:45 proiezione e premiazione del corto vincitore del Premio Miglior Interprete e la proiezione del film "Flaminia" di Michela Giraud alla presenza dell’attrice Rita Abela con la regista ospite in collegamento video. Nelle sale dall’11 aprile "Flaminia" segna l’esordio alla regia di Michela Giraud, attrice, comica e conduttrice televisiva. Flaminia De Angelis è tutto quello che una ragazza di Roma Nord dev’essere: sorridente, ossessionata dalla forma fisica e soprattutto ricca. Sotto la pressione di sua madre Francesca, sta per sposare Alberto, il figlio di un importante diplomatico regalando all’intera famiglia l’agognata scalata sociale. Tutto è pronto quando nella vita patinata di Flaminia piomba Ludovica – impersonata da Rita Abela – la sua sorellastra, un uragano di complessità dal cuore ingestibile. L’attrice Abela è stata vincitrice della categoria Miglior Attrice nell’edizione 2022 di Officine Social Movie. Domani alle 17:30 ci sarà Andrea Bassi con "Il mestiere dello sceneggiatore". Seguirà la proiezione dei corti finalisti del Premio Miglior Cortometraggio. La serata si concluderà alle 20:45, con la proiezione e premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Miglior Cortometraggio e la proiezione del film "Amore oggi – una commedia diversamente romantica" di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi con la presenza in sala dello sceneggiatore del film Andrea Bassi.