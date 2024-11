Finiti i lavori allo stadio Matteini. Investimento da 120 mila euro: "Struttura moderna e sicura"

Look completato allo stadio Mario Matteini di Terranuova. Il principale impianto calcistico cittadino, che ospita le gesta dei bianco rossi di Marco Becattini impegnati nel campionato nazionale di Serie D, ha visto concludere il restyling intrapreso tempo fa per un investimento complessivo di 120 mila euro. In particolare, i lavori hanno riguardato l’adeguamento delle vie di fuga, fondamentali per rispondere ad una capienza dell’impianto sportivo pari a 1500 spettatori con 1000 di questi riservati al settore dei tifosi di casa e 500 ai supporter ospiti, obbligo questo regolamentare dalla Lega per la serie D e per il quale il "Matteini" era già stato oggetto di una deroga specifica. E’ stata, poi, realizzata una nuova uscita di sicurezza specifica per il campo di gioco affacciata sul lato del torrente Ciuffenna. L’uscita di sicurezza esistente lato Ciuffenna verrà pertanto destinata alla tifoseria locale ed è stata opportunamente separata dal campo di gioco con idonea recinzione. Realizzata ,inoltre, l’uscita di sicurezza che si affaccia sul lato della palestra Salus con l’inserimento di un vialetto in calcestruzzo per facilitarne la percorrenza. La manutenzione delle recinzioni ha riguardato il rinforzo del cordolo di fondazione oltre alla realizzazione ex novo di una lunghezza di 50 metri lineari di un’altra recinzione per la separazione della via di fuga del lato "settore casa". Come richiesto dalla normativa, sono stati installati due ulteriori varchi di emergenza nella recinzione che perimetra il campo di gioco, uno per i supporter di casa e l’altro per chi invece arriverà da fuori per seguire i propri beniamini in trasferta. Uno stadio, insomma, che da adesso rispetterà quanto richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Soddisfazione per il completamento dei lavori in tempi rapidi è stata espressa dal primo cittadino Sergio Chienni: "L’intervento – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – ha permesso di realizzare miglioramenti strutturali, tecnici e funzionali, con l’obiettivo di offrire una struttura più sicura per atleti, tifosi e tutte le persone che frequentano lo stadio. L’intervento ha riguardato una serie di lavori finalizzati al miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità, nonché l’adeguamento alle normative vigenti in materia di impiantistica sportiva".