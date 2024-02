Fine settimana con l’ombrello. E torna la neve

Le previsioni meteo del consorzio LaMma descrivono un’altra giornata attraversata da instabilità. Nuvoloso con possibilità di rovesci sparsi soprattutto nel pomeriggio. Le temperature scenderanno ancora nelle minime mentre le massime resteranno stazionarie. Domani gli esperti indicano tempo variabile ma in miglioramento. Anche se non mancheranno possibili isolate piogge. In serata è previsto un aumento della nuvolosità. Sempre in lieve calo le temperature.

La tendenza nei giorni successivi descrive un lunedì complicato: molto nuvoloso con piogge e rovesci prima sulla costa, poi sulle zone interne. E torna la nevce sull’Appennino oltre i 1300-1400 metri di quota. Martedì si replica con pioggia e neve.