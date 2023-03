Fine settima a di esposizione di moto in piazza Guido Monaco

Alessandro Cerini

Arezzo, 29 marzo 2023 – Weekend di antiquariato e motori. In piazza Guido Monaco per due giorni, sabato 1 e domenica 2 aprile, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, saranno esposte le moto d'epoca appartenenti alla collezione privata di Alessandro Cerini appassionato di motori di una volta.

La sua passione per le due ruote, per il restauro e per il collezionismo gli ha permesso di radunare decine di modelli Yamaha che hanno scorrazzato per le strade tra gli anni Settanta e Ottanta. Cimeli che, a distanza di oltre quarant'anni, rappresentano una bellissima occasione per ammirare una quindicina di moto Yamaha da cross e da enduro restaurate proprio grazie all'abilità di Cerini e alla sua passione per le due ruote.

Da centauro a restauratore adesso con orgoglio mette in mostra le sue “creature” in occasione della due giorni di Fiera Antiquaria. “È per me un motivo di soddisfazione” spiega Alessandro Cerini “poter esporre le moto che fanno parte della mia collezione privata e che sono frutto di anni di lavoro e di passione. Ho personalmente restaurato ogni esemplare ricercando pezzi di ricambio originali in modo che siano moto funzionanti alla perfezione.

Sarà un piacere condividere ricordi e emozioni con chi passerà da Piazza Guido Monaco per visitare la mostra di moto organizzata grazie alla collaborazione di Confesercenti”. L'appuntamento è in piazza Guido Monaco sabato 1 e domenica 2 aprile dalle ore 10 alle 19. Un evento da amarcord per chi ha vissuto gli anni Settanta e Ottanta salendo sulle moto da cross Yamaha.

Sarà un'occasione per i più giovani che potranno ammirare modelli di varie cilindrate che vantano mezzo di secolo di strada lasciata alle spalle.