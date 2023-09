Fine mese con gli operatori del settore nel Valdarno: scopri l'ambiente ideale per un matrimonio

VALDARNO

L’Ambito Turistico Omogeneo del Valdarno torna a puntare sul turismo nuziale. In occasione del "Buy Tuscany", workshop organizzato da Toscana Promozione Turistica, giunto alla 15a edizione e in programma ad Arezzo il 26 settembre, infatti, la vallata ospiterà il post tour "wedding tourism", con gli operatori turistici che visiteranno gli angoli più suggestivi del comprensorio ritenuti ideali come scenario per vivere il giorno del fatidico "sì".

Sarà l’occasione per ribadire la vocazione di una terra che già adesso può contare sul traino della Valdambra, una delle mete preferite dalle coppie di tutto il mondo per sancire l’inizio codificato davanti a testimoni della loro vita insieme. Un’opportunità che anche gli altri centri tra Chianti e Pratomagno intendono cogliere e non a caso uno dei primi tavoli di lavoro dell’Ambito, nato per promozionare il brand "Valdarno" e gestire in forma associata i servizi di accoglienza, informazione e valorizzazione dell’intera area, era stato dedicato al segmento che anche quest’anno ha visto la Toscana al vertice della classifica italiana di gradimento della clientela.

Il 28 del mese quindi un folto gruppo di buyer del settore sarà accolto negli 8 comuni valdarnesi e nelle strutture ricettive che ospitano i ricevimenti di nozze. Di pari passo prosegue l’opera di marketing oltre Oceano e da domani al 1 ottobre una delegazione guidata da Nicola Benini (nella foto), sindaco di Bucine, comune capofila dell’Ambito, parteciperà alla fiera "The Big E" di West Springfield in Massachussetts per mettere in vetrina le eccellenze della zona, a cominciare dal vino e dall’olio Evo.