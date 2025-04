Fimmg Next-Gen: il futuro della medicina generale in Toscana

"Il cittadino aretino deve poter contare su un medico di famiglia vicino, accessibile e dotato degli strumenti adeguati per garantire una presa in carico completa della sua salute" così Guido Santini, vicesegretario de la Federazione italiana medici di medicina generale Arezzo, in vista di "Fimmg next-gen: la medicina generale del futuro" l’evento strategico per la sanità toscana che si terrà nel fine settimana a Firenze. Un confronto tra esperti, a livello nazionale, per disegnare la sanità del futuro, in cui Arezzo gioca un ruolo fondamentale come promotore dell’evento e come esempio virtuoso per tutta Italia.

"Il modello che verrà proposto è quello della case di comunità che Arezzo ha sempre portato avanti come modello vincente. Mostreremo come la sanità toscana vada avanti con modelli organizzati e creati anche ad Arezzo, che tutta Italia può prendere come esempio per riformare il territorio". La provincia di Arezzo rappresenta, infatti, un esempio significativo delle sfide attuali.

Nonostante la presenza di circa venti Case della Salute, alcune delle quali già trasformate in Case di Comunità, persistono però criticità legate alla carenza di organizzazione dei medici di famiglia. "Oggi, la medicina del territorio ad Arezzo necessita di un rilancio che passi attraverso una maggiore efficacia ed efficienza" spiega Santini.

"Il congresso Fimmg Next-9 rappresenta l’occasione per definire un protocollo di intenti e obiettivi condivisi, coinvolgendo istituzioni e società civile, al fine di costruire una sanità territoriale più vicina ai bisogni delle persone, così da poterci organizzare di conseguenza. Il messaggio è "noi ci siamo e siamo pronti a riorganizzarci, però dobbiamo stabilire un modo equo e efficiente di erogare il servizio in tutela prima di tutto del cittadino"" continua il vicesegretario. La medicina generale si conferma un pilastro della sanità pubblica e Fimmg Next-Gen sarà un’opportunità per proporre soluzioni concrete e sostenibili.

Il messaggio dei medici di famiglia è chiaro: servono strumenti, risorse e strategie per garantire un’assistenza sempre più vicina alle esigenze dei cittadini. Il congresso affronterà le principali questioni che oggi impattano sulla salute dei cittadini, tra cui: liste d’attesa e accesso alle cure (il progetto regionale toscano per ridurre i tempi e migliorare il servizio), ambulatori medici più efficienti e innovativi: come integrare strumenti diagnostici avanzati per garantire diagnosi più rapide e cure tempestive; gestione delle malattie croniche: l’importanza della spirometria e della diagnostica avanzata per patologie respiratorie e cardiovascolari.

E ancora: prevenzione e vaccinazioni: aggiornamenti sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 e sull’impatto delle campagne vaccinali sul territorio e, infine, la digitalizzazione della medicina generale: come la telemedicina e le cartelle cliniche elettroniche possono migliorare il lavoro dei medici e il rapporto con i pazienti.