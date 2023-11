Filo diretto con la centrale. De Luca: "La tecnologia ci dà più protezione"

Obiettivo rispondere alla crescente domanda di sicurezza di imprese ed esercizi commerciali. "L’incontro di oggi è il frutto di un protocollo d’intesa firmato un anno fa per implementare sicurezza e controllo del territorio a valle di quello firmato dal Ministro dell’interno, coniuga il rapporto nel territorio tra istituzioni e forze dell’ordine con la tecnologia". Così il Prefetto Maddalena De Luca è intervenuta nella sede di Confesercenti alla presentazione del nuovo video allarme antirapina utile a creare un filo diretto con le centrali operative delle Forze dell’Ordine grazie alla tecnologia a disposizione dei commercianti. "Obiettivo mettere la tecnologia al servizio di aziende ed esercizi commerciali – ha detto il Prefetto – per ampliare sia la percezione della sicurezza che la sicurezza reale attraverso strumenti tecnologici all’avanguardia". Grazie al video allarme le attività che lo vorranno potranno mandare in tempo reale le immagini alle forze dell’ordine. Un modo anche per sopperire al numero di uomini in grado di coprire il territorio. "La carenza di personale riguarda tutto il territorio nazionale ma gli strumenti tecnologici servono a rendere più efficienti e tempestivi gli interventi – spiega il Prefetto – un modo per far sì che anche le risorse siano utilizzate al meglio". Un sistema video che si potrà applicare anche alle aziende orafe, di recente al centro di raid e rapine. "Si tratta di strumenti di difesa passiva determinanti e indispensabili utili anche alle aziende orafe – ha detto il Prefetto – che per loro natura hanno bisogno di diversi strumenti di protezione". L’accordo di oggi frutto di un protocollo siglato nel 2022. "L’anno scorso la firma di un protocollo d’intesa con le associazioni di categoria per garantire la sicurezza sul territorio, un’iniziativa rivolta ad attività aperte al pubblico. Obiettivo favorire la sicurezza grazie al partner commerciale Securshop e installare nei vari esercizi il sistema anti rapina che permette di raggiungere subito le nostre sale operative per mezzo dell’azienda collegata al numero del 112". Il Prefetto è intervenuto anche sull’andamento dei reati nel territorio: "Non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti, siamo in linea con la situazione pre Covid quando invece si era avuta una flessione dei reati predatori e un incremento di quelli informatici".

Angela Baldi