Filippo ed Elia campioni in matematica. Due studenti ai Giochi del Mediterraneo

Porteranno la tradizione dei grandi matematici aretini vestendo la maglia dell’I.C. Piero della Francesca ai campionati nazionali dei "Giochi matematici del Mediterraneo" il prossimo 19 maggio a Palermo. Filippo Panessa, classe 1 A della secondaria di I grado, ed Elia Frangipani, classe 5 della primaria, sono i due studenti che, avendo superato la finale d’area, prenderanno parte alla finalissima. "Un risultato straordinario, dichiara la dirigente scolastico Rossella Esposito. Mi congratulo anche con tutti gli altri alunni che hanno partecipato e che hanno ottenuto, comunque, ottime posizioni come Emma Sestucci della classe 3 della primaria, che si è classificata al secondo posto e Sofia Chionne della classe 5 sempre della primaria, che si è classificata quarta". Quest’anno a rappresentare l’I.C. Piero della Francesca alle semifinali d’area, che si sono svolte per la Toscana a Siena, hanno partecipato 13 alunni della scuola primaria e 14 della secondaria di I grado, tutti i ragazzi si sono messi in gioco con tanto entusiasmo e impegno. Da sottolineare come il secondo posto di Emma ed il quarto di Sofia, ma anche tutti gli ottimi piazzamenti di altre studentesse, sfata gli stereotipi di genere che vedono la matematica e le materie scientifiche come discipline poco amate dalle ragazze. Ora non ci resta che attendere la finalissima e tifare per Elia e Filippo.