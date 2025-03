Fiere di Mezzaquaresima 2025 a Sansepolcro: 261 espositori e nuove aree tematiche

Cresce il numero delle attività presenti nell’edizione 2025 delle Fiere di Mezzaquaresima, al cui prologo manca una settimana esatta: il via giovedì 3 aprile e la conclusione domenica 6. Saranno in totale 261, ovvero 29 in più rispetto allo scorso anno, fra i 161 ambulanti tradizionali (4 in più) e i 100 espositori, questi ultimi aumentati di un quarto, visto che erano 75. A incrementare il totale provvede soprattutto il comparto del "food", che dalla risistemata piazza Torre di Berta si prolunga in via Matteotti fino alle logge di Palazzo delle Laudi. Un lavoro sinergico fra l’amministrazione comunale, l’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana e le associazioni di categoria Confesercenti, Confcommercio, Cna e Confartigianato, riunite nel consorzio Terre della Valtiberina. Un percorso espositivo più ampio e rinnovato. Le bancarelle e gli espositori saranno distribuiti su un’ampia area che comprende: piazza Gramsci, via XX Settembre, piazza Torre di Berta, via Matteotti e Porta Fiorentina, viale Diaz, via Aggiunti e viale Vittorio Veneto, che ospiterà le aree dedicate all’artigianato e agli hobbisti. Per il settore agricolo, gli espositori troveranno spazio nel parcheggio di Porta del Ponte, anch’esso interessato da lavori di riqualificazione che si concluderanno nelle prossime settimane. Si conferma inoltre lo spazio del Foro Boario dedicato alla Fiera del Bestiame (dal 3 al 5), iniziativa curata dall’Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana. Piazza Torre di Berta sarà il cuore pulsante dell’area street food, con una serie di food truck che proporranno specialità regionali e internazionali.

Si amplia anche l’area dedicata al mondo dell’hobbistica, che sale da 9 a 25 operatori; infatti, dopo le tante richieste degli anni scorsi, l’amministrazione ha deciso di dare molto più spazio a tutti coloro che hanno innumerevoli prodotti da esporre e mettere in commercio. Un’importantissima novità di questa edizione è l’area "Pet", che verrà allestita domenica 6 in viale Vittorio Veneto. Si tratterà di uno spazio interamente dedicato agli animali domestici, con stand informativi e iniziative che spazieranno dall’adozione alla cura e benessere, fino ad approfondimenti su servizi dedicati ai nostri amici a quattro zampe.

È riconfermato il coinvolgimento delle realtà associative del territorio che avranno la possibilità di esibirsi sul palco fiera in largo Caponnetto, Borsellino e Falcone. Antonello Antonelli nei tre pomeriggi del 4, 5 e 6 aprile terrà le fila delle esibizioni/dimostrazioni di tutte le realtà sportive e artistiche locali. Per tutta la durata delle Fiere sarà sempre aperto il Luna Park allestito ormai dal 15 marzo nel parcheggio del Palazzetto dello sport. Le Fiere di Mezzaquaresima rappresentano un appuntamento imperdibile per Sansepolcro e il suo territorio. Un evento che coniuga tradizione e innovazione, valorizzando la città e consolidandola come punto di riferimento per il commercio, l’artigianato e le eccellenze locali.